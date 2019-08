Puerta giratoria para famoso motochorro

La puerta giratoria funcionó a la perfección para “Caretita”, uno de los motochorros más buscado de Corrientes. Fue atrapado y a las pocas horas quedó en libertad. M. L. González saltó a la fama cuando fue filmado a participar de un arrebato de celular por avenida Independencia. El video se hizo viral en las redes sociales.

“Caretita” que vive en el barrio Itatí, fue demorado en la noche del viernes y recuperó su libertad a las cuatro horas. Fuentes policiales indicaron que el joven tenía que recuperar su libertad “porque lo marca la ley”. “No tiene pedido de captura, la justicia no lo puede detener porque legalmente no corresponde”, precisaron fuentes del caso a radio Dos. Asimismo aseguran que González de 21 años, tiene antecedentes por robo y hurto. Increíblemente en la actualidad no tiene pedido de captura, sólo lo demoraron por averiguación de antecedentes”. “Tenemos un máximo de 24 horas para demorar a una persona para averiguar sus antecedentes”, alegaron desde la policía.