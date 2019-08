Postergan el congelamiento de combustibles

A sólo once horas de haber anunciado un congelamiento en el precio de los combustibles por tres meses, el Gobierno decidió postergar la resolución anunciada por el presidente Macri este mismo miércoles por la mañana. Fuentes de la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui confirmaron que “se suspende la publicación en el boletín oficial de este jueves”. Desde la oficina que conduce Lopetegui señalaron que “el congelamiento de precios no está suspendido”. Este mismo jueves el secretario de Energía se reunirá con las petroleras para alcanzar un acuerdo respecto a la medida anunciada por Macri. El Gobierno había anunciado que se iba a fijar las variables del precio del dólar y el crudo tipo Brent para congelar los precios de la nafta y el gasoil por 90 días. “Esta convocatoria de la medida no es una marcha atrás al anuncio del Presidente sino una marcha atrás en la publicación de la resolución que debía darse este jueves para abrir el diálogo con las empresas”, explicaron.