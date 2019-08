Por el IVA Corrientes resignará más de $1000 millones

Las medidas de contingencia anunciadas por el presidente Mauricio Macri luego de la derrota electoral en las Primarias provocarán un deterioro fiscal y la consecuencia directa será la afectación del flujo de coparticipación que reciben las provincias. Todas perderán un poco, pero algunas más. Corrientes está en la mitad de la tabla, de acuerdo a una estimación preliminar tendrá que resignar 1.023 millones de pesos desde agosto hasta diciembre. Es la conclusión que sacaron en la reunión que se realizó el martes pasado en la Comisión Federal de Impuestos (CFI) para evaluar el impacto fiscal del paquete de medidas y concluyeron en que muchas quedarán gravemente desfinanciadas por la caída de la coparticipación. Lo cierto es que es muy difícil calcular, sobre todo porque en general ese impuesto que no se cobra va a consumo nuevamente.

Ocurre que las bajas del IVA en alimentos y la suba de los mínimos no imponibles a Ganancias merman la re­caudación de impuestos que en parte se distribuyen a las provincias y así se asfixian las finanzas locales en plena época de recesión.

Es que la Nación disminuirá su recaudación en tres componentes impositivos que se coparticipan a las pro­vincias: Ganancias, Monotributo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Recortando la recaudación, el monto que se reparte a las provincias por coparticipación caerá. El total que dejarán de recibir las 24 jurisdicciones asciende a 51.800 millones de pesos hasta diciembre. Con las medidas anunciadas, el gobierno de Macri pretende aflojar el ajuste sobre la población y reducir el peso de la inflación sobre los precios, para recuperar el romance con los electores y, de esta manera, revertir el resultado del domingo pasado en las elecciones generales del 27 octubre.

Las medidas son suba del mínimo no imponible, baja de los anticipos de los autónomos en el impuesto a las Ganancias y eliminación del IVA en la venta al consumi­dor de artículos de la canasta básica de alimentos. Pese a la intención del Gobierno, especialistas coinciden en que la eliminación del IVA no se trasladará a las góndolas, es decir, no generará una disminución del precio de los productos de primera necesidad.