Perdió juicio laboral solo tenía noviazgo con la hija

El Superior Tribunal de Justicia, integrado por los jueces Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri y Luis Eduardo Rey Vázquez desestimó un recurso contra una sentencia de Cámara que no hizo lugar a la demanda por despido interpuesta por un hombre, que no pudo demostrar la existencia de una relación laboral, sino solo de noviazgo con la hija de los demandados. El Alto Cuerpo ratificó el temperamento de Cámara en la causa “Pellegrini Marcelo Javier c/ Sergio Schmit y/o Nancy Cejas y/o q.r.r. s/ demanda laboral”, donde la Alzada revocó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la demanda, tras ponderar que los testigos describieron la relación de noviazgo que unía a la hija de los demandados con el demandante que justifica su presencia en la verdulería de quienes fueran sus suegros. Los miembros de la Corte Provincial, concluyeron en que las tareas que desempeñó el hombre en la verdulería se debió a las ayudas a los padres de su novia y en situaciones esporádicas.