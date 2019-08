No aprendió nada en el fútbol

Beto Alonso, lapidario contra Daniele De Rossi: “No aprendió nada durante sus años de fútbol”. El ídolo volvió a apuntar contra el italiano. Admitió que lo vio jugar recién en su llegada a Boca y criticó un grave defecto en su juego. Norberto Alonso volvió a encender la chispa entre River y Boca al declarar que no conocía a la flamante incorporación del Xeneize, el italiano Daniele De Rossi. Ahora, después de verlo jugar, el Beto volvió a arremeter contra el volante de 36 años. “Con años de fútbol, lo he visto ahora. La verdad, no aprendió nada. Me dijeron que fue campeón del mundo en 2006″, comenzó la gloria del Millonario, que ya sumó dos partidos con la camiseta azul y oro. Claro que el Beto quiso remarcar su comentario y explicó el motivo. “Fijate el defecto que tiene, todos los tiros va al piso. Te voy a dar ejemplos de números 5 que jugaban con un escarbadientes en la pera, como Redondo. Mostaza (Merlo), con sus limitaciones, tampoco iba al piso. Un 5 no puede ir al piso en todos los tiros. Perdiste, te gambetearon y no lo alcanzás más”, lanzó. “Tiene otro defecto. Los periodistas ven otra cosa y por eso le dieron tanta manija. No marcan el defecto que marco yo. No sé cómo los compañeros que tienen más edad no le dicen ‘bajá la mano’. Levanta la mano para la tribuna, es un tribunero. Para eso, sigue jugando uno y le explica a este muchacho. Yo no sé cómo Tevez no le dice que baje la mano. ¿Virtudes? Sí, corre bien la cancha”, agregó Alonso acerca de su apreciación sobre De Rossi.