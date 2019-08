Milani fue absuelto en el caso de los Olivera

El ex jefe del Ejército, César Milani, fue absuelto en una causa en la que era juzgado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, y el tribunal oral de La Rioja ordenó su inmediata libertad. Era el juicio por el secuestro de Pedro Adrián Olivera y los tormentos a su hijo Ramón Alfredo Olivera en marzo de 1977, junto con otros cinco casos más. Los jueces resolvieron condenar a otros cinco militares que estaban en el banquillo y a un ex juez. Milani había asistido a las audiencias de uniforme y cuando le tocó hablar antes del veredicto, dijo: “Estoy de pie, no me van a quebrar”. Se quejó de ser blanco de una “campaña política, mediática y judicial contra un jefe del Ejército”.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos y la provincia, que había pedido 18 años de cárcel, anunció que apelará. La fiscalía había pedido la misma pena y la querella de los Olivera había pedido veinte años, y también insistiría en su reclamo judicial. La decisión no fue unánime. Tuvo los votos de los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier y la disidencia de Enrique Lilljedahl. Los fundamentos serán dados a conocer el 9 de septiembre.

Los seis condenados por el tribunal riojano son Leónidas Moliné (nueve años de cárcel como coautor de tormentos), Miguel Chiarello (ocho años, como coautor de tormentos), Eriberto Goenaga (diez años de cárcel, también por tormentos), Domingo Vera (tres años y seis meses de cárcel por privación ilegítima de la libertad, pero se le dio por cumplida la pena por el tiempo de prisión preventiva); Carlos Rodríguez Alcántara (cuatro años como partícipe secundario en tormentos) y el ex juez Roberto Catalán fue hallado culpable de encubrimiento y condenado a cuatro años. En su caso también se dio por cumplida la pena. Los absueltos son: Armodio Mercado, Angel Pezzetta, José Bernaus y Alfredo Solano Santacrocce.

Milani fue juzgado por el secuestro de Pedro Olivera y las torturas a su hijo Alfredo. Olivera padre fue secuestrado el 12 de marzo de 1977, mientras dormía en su casa, donde también estaban su esposa y sus cinco hijos. Era un empleado municipal de 51 años. A lo largo de la investigación judicial se supo que había sido llevado al Batallón Ingenieros 141, donde Milani era subteniente. Sus hijos fueron quienes señalaron a Milani como quien daba las órdenes en aquel operativo. Dos días después lo dejaron en su casa, tras haber sufrido un ACV, pero era secuestrado su hijo Alfredo, empleado en la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad. Fue llevado al Instituto de Rehabilitación Social, donde fue torturado. A los diez días lo llevaron al juzgado federal de Catalán para que dijera lo mismo que le habían arrancado bajo tortura. Un oficial presenció esa declaración: según Olivera hijo era Milani, que había dicho su nombre allí. Alfredo fue trasladado después a la Unidad 9 de La Plata en 1979. El mismo juez, en una revisión de lo que había hecho su juzgado, ese año le volvió a tomar declaración a Olivera hijo, que señaló a Milani. Este reconoció que se ocupaba del traslado desde el lugar de detención al juzgado. En el juicio, la familia insistió en que no era ahora la

primera vez que se hablaba de su participación. En 1980, ante el Consejo superior de las Fuerzas Armadas, y en 1984 reiteró esa referencia. Pedro Olivera falleció en 1999.

La defensa de Milani se centró en que por su rango de subteniente y por su edad no podía comandar operativos sino que hacía tareas de vigilancia.

El tribunal oral dispuso devolverle la libertad. En septiembre comenzaría otro juicio en su contra, donde no tiene prisión preventiva, por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo en Tucumán. La hermana de Ledo, Graciela, fue una de las primeras en reaccionar ante la sentencia: “es un fallo vergonzoso (…) ya no tenemos confianza en la justicia”, se quejó. La sentencia, todo indica, será revisada por Casación