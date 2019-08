Messi se lesionó en su primer entrenamiento

No viaja a gira del Barcelona por EEUU. El crack argentino retomó ayer los entrenamientos con el equipo culé, pero tuvo que retirarse por una molestia. El capitán del Barcelona, Leo Messi, sufrió este lunes una lesión muscular en la pierna derecha, por lo que no volará con el equipo para la gira estadounidense, informó el equipo azulgrana. “Las pruebas realizadas han mostrado que tiene una lesión de primer grado en el sóleo”, afirmó el Barça en un comunicado. El equipo azulgrana no precisa el tiempo de baja limitándose a afirmar que “su evolución marcará su disponibilidad”, aunque este tipo de lesiones suelen necesitar entre una y dos semanas para su recuperación, cuando faltan unos diez días para el inicio de la Liga española. El astro argentino se quedará en Barcelona “haciendo recuperación y no viajará a la gira por Estados Unidos”, añadió el Barça, que viaja este lunes a Miami, donde el miércoles se enfrentará en un amistoso al Nápoles. Messi, que se incorporaba este lunes a los entrenamientos con el equipo tras sus vacaciones, se retiró tras notar unas molestias en la pierna derecha.