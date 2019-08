Macri tiene temor al debate

“Muero de ganas de debatir con Macri, pero no se va a animar”. El precandidato del Frente de Todos desafió al Presidente a un debate, aunque descartó que el primer mandatario vaya a participar. “No tiene un logro para mostrar”, consideró. El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, desafió a Mauricio Macri a participar de un debate, aunque aseguró que el Presidente “no se va animar”. “¿Cómo voy a tener problemas de debatir con Macri? No tiene un logro para mostrar. Mientras discutimos estas cosas, los números de la economía son cada vez peores. El Frente de Todos es la única fuerza política capaz de ordenar la economía argentina”, dijo el ex jefe de Gabinete. Fernández también se mofó de Macri, quien llamó a los ciudadanos a revelar su voto por el Gobierno sin dar explicaciones y porque va a generar “un efecto contagio”. Sobre ello ironizó: “¿A vos te resulta razonable que un candidato te diga que cuentes que lo votás porque es contagioso?”.