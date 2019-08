Macri no quiere un homenaje a Riquelme

Mauricio Macri pidió a Daniel Angelici cancelar el homenaje a Juan Román Riquelme por temor a que lo insulten. El Gobierno está preocupado por cualquier evento que sirva para críticas o insultos a su gestión. Tanto Angelici como Riquelme fueron notificados del pedido presidencial. Macri aviva una vieja disputa con Juan Román Riquelme, como en los tiempos en los que fue presidente de Boca, luego de pedirle Daniel Angelici que cancele el partido homenaje al diez por motivos electorales. La Casa Rosada pidió a Boca suspender el partido homenaje a Juan Román Riquelme. Estaba previsto para el 12 de octubre, pero la Casa Rosada le dijo que no conviene hacer ese partido antes de las elecciones, según se informó. “El equipo de Macri no quiere ese partido pocos días antes de las elecciones porque Riquelme no tuvo una buena relación con Macri y temen que la Bombonera repruebe la gestión de la Casa Rosada”, aseguró el conductor oficialista. La preocupación del mandatario es que el amor al ídolo, con una cancha repleta, se convierta en un epicentro de críticas y cantitos contra Mauricio Macri, y contra Angelici.