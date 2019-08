Macri cuenta los días para irse

Alberto Fernández le respondió a Macri: “Debe de estar contando los días”. El candidato presidencial del Frente de Todos se refirió a la frase pronunciada durante la mañana de ayer en conferencia de prensa por el jefe de Estado, quien dijo que “faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno”. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le respondió ayer al mandatario y dijo que “debe estar contando los días”, al tiempo que evitó referirse a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Así respondió Fernández al ser consultado, a la salida del encuentro que mantuvo en sus oficinas del barrio porteño de Montserrat con las entidades agrarias, sobre la frase del presidente, que dijo más temprano que “faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno”. “Debe de estar contando los días, debe ser por eso”, comentó con una sonrisa el candidato presidencial del Frente de Todos, quien dijo que no tiene “nada que opinar” sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de extender los vencimientos de la deuda pública.