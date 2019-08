La investigación que develó el misterio de la última década: ¿quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La Universidad KU Leuven de Bélgica se asoció con la compañía holandesa de inteligencia de datos SciSports para elaborar un modelo que determinó la incidencia de las dos estrellas en el juego en general, no sólo a partir de goles y asistencias. En los últimos diez años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron el cetro del mejor jugador del mundo en partes iguales: recién Luka Modric, luego de haber ganado la Champions League y de haber llegado a la final del Mundial con Croacia, logró cortar con la hegemonía. La competencia entre ambos matizó una era inolvidable. Pues bien, la Universidad KU Leuven de Bélgica buscó desentrañar el misterio de la última década: ¿quién es mejor, el astro del Barcelona o el atacante de la Juventus? Para ello, los científicos informáticos del lugar, junto con la compañía holandesa de inteligencia de datos SciSports, desarrollaron un modelo que mapea no solo los goles y asistencias de Messi y Ronaldo, sino todas las acciones de las dos estrellas y su impacto en el desarrollo del juego. Las conclusiones fueron divulgadas por el sitio belga Sporza, y los resultados fueron sorprendentes. La investigación se centra entre las temporadas 2013-2014 y la 2017-2018 y se enfoca en sus aportes en la Liga de España. La fórmula para develar la batalla entre los cracks se denominó VAEP (Valuing Actions by Estimating Probabilities). El argentino de Barcelona tiene un valor VAEP de 1,21, mientras que el de Ronaldo es de 0,61 por partido. “En las primeras temporadas, los puntajes de Messi y Ronaldo quedaron muy cerca uno del otro”, detalló el estudiante de doctorado Tom Decroos, quien formó parte de la investigación.