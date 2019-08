La insólita medida de seguridad Xeneize

Se conoció la insólita medida de seguridad del Xeneize para ir al Monumental. El ‘Xeneize’ se prepara para enfrentar a River por la Superliga. Luego de los incidentes ocurridos en la Superfinal de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca Juniors decidió preparar un micro blindado para el Superclásico que se jugará en el estadio de River Plate. De cara al Superclásico que se jugará el domingo en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Superliga, el ‘Xeneize’ tomó algunos recaudos de seguridad para no protagonizar otro triste momento como el que sucedió a finales del 2018. En la previa del regreso del plantel boquense a la cancha de River tras la derrota en la Superfinal, la dirigencia presentó un micro al que se le colocaron vidrios blindados para los traslados. El chofer del micro, Darío Rubén Ebertz comentó que “ahora el micro está más seguro. Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza con los mismos vidrios blindados que se le pusieron al micro y hasta los mismo jugadores le pegaron con una maza y no se rompe. Tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio, y eso no deja que la piedra que impacta pase para el otro lado”.

No hay lugar para las dudas

Mientras se prepara para recibir a Liga de Quito por Copa y visitar a River, el equipo del rafaelino está invicto y es puntero en la Superliga. Ocho partidos, seis triunfos, dos empates, 12 goles a favor y uno en contra. No tan vistoso, en apariencia; pero con una efectividad que no deja espacio a interpretaciones. El Boca 2019/2020 de Gustavo Alfaro está teniendo un andar cercano a lo impoluto en el inicio de la temporada, que buscará extender este miércoles, ante Liga Deportiva Universitaria en la Bombonera (3-0 en Quito), para llegar entonado a la cita del domingo, nada menos que ante River en el Monumental. Desde que llegó a La Boca, Alfaro no ha hecho más que revalidar sus credenciales de técnico “saca puntos”, un mote muchas veces utilizado como descalificativo, aunque dista de serlo. El rafaelino promedia un 70% de efectividad durante 35 partidos (21 triunfos, once empates y sólo tres derrotas, aunque algunas dolorosas como la final de la Copa de la Superliga ante el descendido Tigre de Néstor Gorosito). Pero el didáctico entrenador no ha estado solo en su tarea, claro. La imponente billetera xeneize le ha permitido contar con un plantel de profundidad inmedible, como nunca pudo tener en sus exitosas experiencias previas, como las de Quilmes, Arsenal y Huracán, entre otras.