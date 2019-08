La heladera vacía pesará más el domingo

Para Sergio Massa, “la heladera va a pesar más que los memes del celular”. A pocos días de las PASO, el líder del Frente Renovador cruzó al Presidente por pedir que lo voten “sin argumentos”. El precandidato a diputado del Frente de Todos Sergio Massa consideró que el llamado de Mauricio Macri a su electorado para que revele que votará por él es una “exhortación” a los “candidatos y dirigentes” de Juntos por el Cambio que “esconden” al mandatario en la campaña, pero aseguró que “lo que va pesar” en las PASO “es la heladera, no la meme en el celular”. “Lo primero que hace es una exhortación a sus dirigentes”, planteó Massa sobre la campaña de Macri en redes sociales, y ejemplificó: “Hoy estuve trabajando en Merlo y, para poner un ejemplo, los carteles de los candidatos son sin el presidente”. El ex intendente de Tigre planteó que el “problema” que tiene Macri es que “sus candidatos lo esconden”, por lo que, argumentó, “la exhortación no es a los votantes, sino a los candidatos y a los integrantes de Juntos por el Cambio para que digan que van a apoyar al Presidente”.