La final de Madrid no se olvida

“Se puede dar una semi entre River y Boca, pero de la final en Madrid no nos olvidamos”. El presidente millonario lanzó un tiro por elevación para el “Xeneize” ante la posibilidad latente de volver a cruzarse en la actual edición de la Copa Libertadores. River consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y se cruzará con Cerro Porteño de Paraguay. Boca hizo lo propio y se medirá con Liga de Quito. Si ambos se clasifican a la siguiente ronda, volverán a verse las caras. A esta posibilidad hizo referencia Rodolfo D’Onofrio. “¿Suerte, River? Me llama la atención que lo diga cuando ganaron todas las Libertadores por penales. ¿Cómo se llama eso?”, retrucó el presidente millonario ante los simpatizantes xeneizes que lo cruzaron. El duelo de chicanas, aunque sin malas intenciones y con tono jocoso, no quedó ahí. “Puede darse un cruce en semis pero de la final (en Madrid) no nos olvidamos, eh”, recordó el mandatario del club de Núñez. Trató de ser cauto frente a la chance del nuevo superclásico continental porque antes hay rivales que afrontar: “Accesible no es nadie. En su momento se dijo lo mismo de Independiente del Valle”.