La comuna sufrirá una quita de entre 16 y 18 M mensuales

La Municipalidad sufriría descuentos de entre 16 y 18 millones de pesos mensuales, tras las medidas del gobierno nacional (quita del IVA e impuestos a las ganancias), admitió el Secretario de Economía de la comuna capitalina, Guillermo Corrales.

“El cálculo estimado del Consejo de Responsabilidad Fiscal, aplicando los coeficientes que miden la disminución, sería de entre 16 y 18 millones de pesos por mes”, detalló Corrales para sostener que “esto implica una nueva regla de juego”. “la Municipalidad volvería al déficit con el que comenzamos la gestión”, reconoció el funcionario municipal, para detallar que “son medidas que impactan en los recursos coparticipables de las provincias y por consecuencia en las comunas”. “Eso es un gran impacto”, aseveró para estimar que “veníamos con un cálculo de recursos con gastos ajustados y con esto se nos obliga a replantear las cosas”. “Es una condición nueva de juego y en consecuencia debemos analizar los gastos por venir y algunos que ya empezaron”, analizó para admitir que “el número es muy fuerte”. “Hoy tenemos un equilibrio justo y tendríamos un impacto muy grande”, insistió Corrales para indicar que posiblemente “las provincias evaluarán compensaciones y esperamos que eso se refleje en las comunas”.

Incertidumbre de municipales en la calle

Solo reina incertidumbre en un grupo de trabajadores municipales por el cobro de sus sueldos y continúan reclamando por su inestabilidad laboral, en plena vereda del Palacio Municipal. Adriana Pereyra empleada de la delegación Madariaga arriesgó que tienen pendiente una reunión con funcionarios del área de Personal que, seguramente –dijo-, “va a definir esta situación tengo 11 años de trabajo y 2 años de contrato”. La irregularidad está señaló Pereyra, en que “no me renovaron el contrato, ni me depositaron el mes de julio”. Walter Gómez directivo de la AOEM, anunció que “vinimos a buscar las respuestas”, el martes “fuimos recibidos por funcionarios del Ejecutivo acá –en la calle- está la gente, son trabajadores con arduos años en el municipio”. El gremialista indicó que ayer “íbamos a tener un principio de solución a la problemática”, para “medio centenar de personas, los que tenemos anotados desde el gremio; nos dijeron que fue un error administrativo y están viendo quienes trabajan o no, pero deberían tener más cuidado, no se puede echar a las personas y después corroborar”, precisó.