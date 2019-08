Juventus ofrece €100 millones por Neymar

La Juventus ofrece 100 millones de euros y a una de sus figuras por Neymar. El equipo italiano estaría dispuesto a pagar una millonaria cifra e incluso ofrecer a Paulo Dybala. ¿Dónde jugará Ney? Con tal de conseguir a Neymar, la Juventus decidió ofrecer a una de sus figuras y 100 millones de euros. El cuadro italiano estaría dispuesto a pagar la millonaria cifra e incluso perder al argentino Paulo Dybala. El interés por el brasileño no es de ahora, hace unos meses vienen las negociaciones y hasta se dijo que el padre del jugador del PSG lo ofreció a los italianos. Según los medios italianos, el director deportivo de la Juventus ha ofrecido a los directivos del PSG el traspaso de Paulo Dybala, tazado en 80 millones de euros. Juventus también ofrece a Neymar seguir siendo el jugador mejor pagado del mundo, incluso por encima de Messi y Cristiano Ronaldo. De concretarse la operación, el brasileño estaría ganando sus 37 millones de euros netos por temporada. “El Madrid no se ha metido más de lleno a intentar su fichaje porque Leonardo tiene unas pretensiones demasiado altas… Y en las últimas (hasta ayer) el Barça está fuera de todo”, señala el medio español AS. De fichar a Neymar, la Juventus podría deshacerse de hasta otros tres futbolistas como Mario Mandzukic (espera ingresar 15 millones), Rugani (35 millones) y Matuidi (35 millones) y también vendería al argentino Gonzalo Higuaín, con tal lograr quedarse con el brasileño. La Juventus ha gastado 188 millones en este mercado tras fichar a De Ligt (85), Danilo (37), Cristian Romero (26), Luca Pellegrini (22) y Demiral (18). Y ha conseguido vender por valor de 201.