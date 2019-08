Intentaron robarle la moto y terminó con fractura frontal

Marilyn Jaqueline Martínez, iba a trabajar en su motocicleta cuando fue abordada por dos delincuentes. La mujer cayó al piso y terminó hospitalizada. “No se acuerda de nada, no sabe lo que pasó, me dijo que tenía mucho frío”, comentó entre llantos su mamá a Radio Sudamericana. El episodio ocurrió ayer en horas de la siesta en la intersección de Viedma y Bonastre.

Salvador González Nadal director del Hospital Escuela, especificó las lesiones que presenta la mujer que cayó al asfalto. “Presenta una fractura del hueso malar (pómulo) y otras pequeñas fracturas en el frontal”, detalló para puntualizar que la paciente llegó al hospital con “una amnesia producto del fuerte golpe y no recordaba lo que pasó”.