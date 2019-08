Informe de La Nación lo muestra a Martínez Llano como un haragán

Un informe del diario La Nación sobre la ausencia de diputados en el recinto, dejó muy descalzado a José Rodolfo Martínez Llano, actual precandidato a una banca en la cámara baja del Congreso Nacional. El empresario ganadero, quien fue diputado nacional del PJ en el periodo 1999 -2003, cuando en esos años se sometieron a votación 165 proyectos, se ausentó en 132, es decir, un 80% de faltas. Está primero en el ranking de los más haraganes que intentarán regresar al parlamento argentino.

Martínez Llano desde el Frente de Todos buscará un escaño que supo ostentar 20 años atrás. Competirá con boleta corta, sin el tramo presidencial, y disputará las internas con el actual diputado de la Campora José Ruiz Aragón, quien también figura entre los primeros en el ránking de inasistencias y de los no apegados al trabajo legislativo.

Consultado por LA NACION, Martínez Llano admitió que pudo tener ese nivel de ausencias en las votaciones, aunque destacó que estuvo presente en la mayoría de las sesiones y en la discusión de las leyes más relevantes. “Sucede que los debates en la Cámara de Diputados son a veces demasiado extensos, con discursos interminables y muchos de los proyectos que se votan son sólo resoluciones o declaraciones. Por eso no siempre me he quedado hasta el final de las sesiones”, se justificó ante el matutino porteño.

Al propietario de El Libertador se lo recuerda por impulsar junto al entonces diputado nacional, Horacio Ricardo Colombi, la prórroga de la tristemente célebre intervención federal en Corrientes encabezada por Ramón Mestre y Oscar Aguad, dupla que ejecutó uno de los saqueos más importante del erario público provincial. Un verdadero mérito de Martínez Llano junto al mercedeño.