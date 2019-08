Hallaron una mujer muerte en su casa se sospecha de un homicidio

Hallaron el cadáver de una mujer en el interior de su casa. Ocurrió en una vivienda del barrio Santa Rita, sobre calle 115. Allí la propietaria de la casa, fue encontrada sin vida por sus propios vecinos. “Nos llamó la atención porque no la veíamos hace más de una semana”, indicó una de las vecinas. El cuerpo estaba completamente desnudo y con visibles golpes. El domicilio estaba totalmente revuelto.

La víctima fue identificada María Isabel Vallejos, de unos 71 años. El cuerpo tenía varias lesiones según los datos aportados por la policía.

Una vecina que tenía la llave de ingreso al garage y que no la veía hacia al menos dos semanas, fue quien la encontró el miércoles en ese estado y alertó a la Policía. No se descarta un homicidio en ocasión de robo.