Hallan muerta a anciana tenía heridas cortantes

Una de unos 80 años fue hallada muerta con heridas cortantes en su casa ubicada en Gutemberg al 2600 en el barrio Ex Aero Club. La víctima fue identificada como Nilda Hayde Pilbar. La encontraron ayer en horas de la mañana en su vivienda en el barrio Ex Aero Club. La policía ingresó a la casa luego de ser alertada por los vecinos, quienes no la veían desde hace varios días.

La mujer presentaba heridas cortantes en su cuerpo, aunque según el informe forense de la policía, este no sería el factor causante de su muerte.