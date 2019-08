Fallo ordenó a una obra social abone el 100% de un tratamiento

La titular del Juzgado Civil y Comercial, Menor, Familia y Contencioso Administrativo de Curuzú Cuatiá, Teresa del Niño Jesús Oria obligó a la Obra Social OSECAC a cubrir la totalidad de los gastos de un afiliado en estado grave por un cuadro de neumonía. La celeridad de la decisión se debió a la urgencia y la necesidad de preservar el derecho a la vida.

El afiliado está extrema gravedad con un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad grave bilateral, insuficiencia renal y hepática, sepsis a foco respiratorio y probable gripe A.

La obra social se negó sistemáticamente a solventar la internación y tratamiento médico del hombre en una clínica privada, a la que tuvo que ser trasladado porque en el hospital público no existían medios materiales para atenderlo en forma adecuada y los médicos decidieron que lo óptimo era ordenar su derivación.

El 29 de julio, la conviviente interpuso una medida autosatifactiva ante la negativa de OSECAC de cubrir los gastos de internación y tratamiento en el Sanatorio San Roque S.R.L. La Obra Social basaba su decisión en que no tenía convenio con ese centro de salud, ya que venció el 30 de junio y no fue renovado.

La Magistrada consideró que la falta de cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la Obra Social, surgida al no refrendar el convenio con los sanatorios entre los cuales se incluía al Sanatorio San Roque, aparecía arbitraria e ilegal. Sostuvo que OSECAC debía hacerse cargo de la internación y los tratamientos del afiliado, a pesar de la falta de contrato existente entre ellos.