Este plante es muy competitivo

El equipo de Regatas Corrientes inició una nueva pretemporada de cara a lo que se viene. Paolo Quinteros, capitán y emblema del club definió que “este plantel, no tengo dudas que va a ser muy competitivo”. Regatas puso en marcha su pretemporada de cara a lo que se viene, donde comenzará en poco tiempo con el Torneo Interligas que se jugará en el estadio de los Sueños del 6 al 8 de septiembre. El capitán del equipo “fantasma”, Paolo Quinteros habló tras el arranque de la puesta a punto, y demostró que está “muy contento de estar nuevamente en Regatas, estar integrando este plantel que no tengo dudas que va a ser muy competitivo”. En lo personal, “voy seguir aportándole al equipo mi granito de arena, mi experiencia, todo lo que le pueda dar. Siempre voy a intentar estar lo mejor posible físicamente y basquetbolisticamente también”, agregó el colonense. El equipo de Lucas Victoriano retuvo gran parte de la base del equipo de la temporada pasada, y Quinteros tomó eso como algo positivo: “el hecho que se haya mantenido un porcentaje alto del equipo del año pasado, nos da un plus importante porque se ahorra en tiempo, conocimientos, estrategias, y allí la dirigencia hizo un grandísimo trabajo y esfuerzo para mantener la base”.