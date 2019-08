El mensaje de Pilar Aguirre a Ricardo Colombi

Subjetivo mensaje a través de las redes sociales de Pilar Aguirre a Ricardo Colombi, la mujer que irrumpió la sede del partido Justicialista en marzo de este año para acusar públicamente al ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, de haberle violado a su hija de 15 años. Aguirre lo trató de pedófilo a Cemboraín, el archienemigo político del ex mandatario provincial, ante la mirada atónita de los presentes. Un video de aquella acusación se hizo viral y la información se instaló por algunos días en los medios nacionales, desparramándose por una gran cantidad de sitios de web del país.

Ese día en el local del PJ por calle Salta, había una reunión del Consejo provincial partidario. Era el día de la Mujer. Aguirre denostó a Cemboraín, quien un mes después, en abril, sería sobreseído por la jueza de Instrucción y Correccional de Mercedes, Margarita López Rivadeneira, en la causa de abuso sexual. No había pruebas que lo involucren en tan horrendo delito.

No pocos acusaron a Aguirre de haber montado un verdadero teatro, que sin lugar a dudas terminó dañando, no solo la figura del ex jefe comunal, sino lacerando el seno de su familia. Poco tiempo después su mujer, María Elvira Sánchez, renunciaría a la intendencia de Mercedes presionada por sus hijos. Y su marido lentamente se empezó alejar de la política activa, aunque algunos sostienen que ha retornado.

La misión de Aguirre había surtido efecto. Su actuación shakersperiana tuvo sus resultados, pero ayer ofuscada salió a reclamarle a Ricardo Colombi algo. “Ricardo Colombi no te olvides de las cosas… Acordate que yo tengo boca para decir las cosas”, fue el subliminal mensaje en Facebook que culminó con un emoticon de beso con corazón. ¿De qué se olvidó Ricardo Colombi? Y que puede decir Pilar Aguirre. Es muy posible que en las próximas horas, alguna de las partes cumpla con lo que debe y se comprometió a dar.