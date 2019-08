El desaire de Franco Armani

Se lo hizo a Agustín Rossi en la victoria de River ante Lanús. Luego del 3-0 del “Millonario”, el ex portero de Boca quiso saludar a su colega, que le esquivó la mano. Agustín Rossi fue, sin dudas, uno de los grandes protagonistas del encuentro en el que River superó 3-0 a Lanús. No sólo porque le tapó un penal a Nicolás de la Cruz e intervino en otras cinco oportunidades claras de gol generadas por el “Millonario”, sino porque además resultó blanco de las burlas de los hinchas locales a partir de su pasado en Boca, hecho por el cual el mismísimo Marcelo Gallardo “retó” a su parcialidad. El guardameta también quedó en el ojo de la tormenta por un episodio con su colega de arco, Franco Armani. Tras el final del partido, Rossi se acercó al portero de la Selección para saludarlo, pero el ex Ferro y Deportivo Merlo lo ignoró, dejándolo con la mano extendida. La primera presunción fue que tal vez Armani no había visto el intento de saludo; con el correr de las horas, la versión del desaire intencionado tomó fuerza. La figura de River está molesta con Rossi, por eso su actitud. ¿Cuál fue la raíz de esta diferencia entre los arqueros? Las declaraciones que el guardavalla de Lanús realizó: “No sé si Armani es el mejor arquero del fútbol argentino, no creo que tenga que opinar de eso. Ha tenido un gran momento, pero quizá se amplifica porque tuvo determinación en partidos donde River quizá no ganó o ganó por un gol y, en los momentos donde me ha tocó a mí salvar un pelota, no se habló demasiado”, fue una de las frases que le hicieron ruido a Franco.