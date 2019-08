Diego Schwartzman buen debut en Canada

Diego Schwartzman también avanza en el Masters 1000 de Montreal. Venció 3-6, 7-6 y 6-4 al italiano Marco Cecchinato, por la primera ronda del torneo canadiense. Muy buena jornada para Guido Pella y Diego Schwartzman en Montreal, ambos pasaron en sus partidos por las primera ronda de Montreal. Schwartzman (23°) selló la segunda victoria argenta del día en Canadá. El Peque derrotó 3-6, 7-6 y 6-4 al italiano Marco Cecchinato (61°) y accedió a los 16avos del Masters 1000, donde lo espera el español Bautista Agut. Se le hizo cuesta arriba al Peque, reciente campeón en Los Cabos. Empezó flojo en el primer set, cediendo un saque. El primera set terminó 6-3 en su contra. Sin embargo, la recuperación no tardó: el segundo parcial no tuvo quiebres y se definió en detalles del tie break (7-5). De ahí en más, no volvió a estar abajo en el marcador: el tercer set se definió con un 6-4. Juega la primera rueda del certamen canadiense el Masters 1000 de Montreal que repartirá premios por 6.388.000 dólares y se celebra sobre superficie dura.