Denuncian el abandono macrista

Un medallista de oro en los Juegos Panamericanos denunció el abandono del macrismo. El deportista reveló que no recibieron ayuda de cara al torneo. Tras ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la Selección de voley masculino, el deportista Facundo Imhoff cuestionó que no hubo “ninguna ayuda” a los deportistas. “No es comparar con otros. Lo que duele mucho es que no haya ninguna ayuda”, afirmó Imhoff en una entrevista por Telefe. El central de la Selección argentina apuntó contra la Federación del Voleibol Argentino y el Estado por la falta de apoyo para la delegación que participa de los Juegos Panamericanos. “No digo que se tenga que ganar como un jugador de fútbol, pero tener que pagar… Nosotros estuvimos en una situación con la Federación de Voley en donde no teníamos cobertura médica y nos teníamos que pagar departamento y comida para poder entrenar para la Selección”, criticó. Y enfatizó: “Hay muchos que no pueden vivir de su deporte, con lo cual necesitás otro trabajo y no podés estar 100 por ciento para tu deporte. Muchos se quedaron en el camino”.