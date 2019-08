Delincuentes destrozaron una vivienda

Delincuentes, no conformes con su botín, destruyeron mobiliario de una vivienda por calle Primera Junta en Esquina. Ocurrió el martes por la noche. Los malvivientes ingresaron y destrozaron una casa ubicada en cercanías a la Escuela N°53 de esa localidad.

Carlos Domínguez, familiar del propietario y cuidador de la vivienda, indicó les ocurre por cuarta vez un robo en ese domicilio. Habitualmente, Carlos se dirige a la casa para apagar las luces y controlarla a las 6:30, pero ayer se halló sorprendido por la perpetración en el lugar. “Te da una impotencia terrible y unos nervios de no saber qué hacer. Lo llamé al comisario Quiroz y solo me queda hacer la denuncia por escrito. Quiero alertar a la gente. Uno labura y vienen a violentar la casa” expresó con desanimo, tras encontrar rotas las ventanas, rejas, luces y destrozos en el interior. Los autores del robo además de destrozar mobiliarios e instalaciones, se llevaron una garrafa y posiblemente, otros objetos