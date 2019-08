Cruce vecinal por intento de abusos y drogas

Fuerte cruce vecinal en una emisora radial tras una acusación por intento de abuso y venta de droga. Rita Ramona Molina del barrio Virgen de los Dolores, confirmó la versión de la familia Lugo y trató de mediar en la disputa. Jhoana, esposa del hombre con quien Rita mantiene la relación conflictiva, echó por tierra las manifestaciones de la mujer y sostuvo, que “todo viene por el terreno que me vendió y dice que le quedamos a deber”, negando además las acusaciones de agresión e intento de violación hacia su pareja.

Molina denunció desde radio Sudamericana que “su vecino vendía droga y que se sentía amenazada”, tras varios supuestos episodios de agresión. Sostuvo además las acusaciones a las que la esposa de Lugo respondió con negativas, asegurando que “la mujer se quedó caliente con él, por eso constantemente provoca este tipo de conflictos”. “Hubo amenazas porque me quiso quemar mi casa y me rompió los machimbres de la pared”, indicó Rita Molina. Johana por su parte recordó que “Rita le vendió un terreno por 5 mil pesos”. “Todo el conflicto se originó por este tema y que la mujer miente respecto a que le quedaron a deber dinero”, aseguró. Esto no es así, “hemos vendido moto y auto para poder comprar y construir”, retrucó Molina.