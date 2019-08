Corrientes practica pensando en el debut

El seleccionado provincial de Corrientes retomó ayer los entrenamientos con vistas al 85º Campeonato Argentino de Mayores que se disputará desde el 18 de agosto en la ciudad de Formosa. Organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) el 85º Campeonato Argentino de selecciones mayores se jugará del 18 al 25 de agosto en Formosa. Corrientes integrará la zona “C” junto con Buenos Aires (cuarto en 2018) y Tierra del Fuego (ganó el Promocional Sur). En el cruce Interzonal le tocó Santa Fe. Tomarán parte 12 seleccionados, incluido el representativo de Entre Ríos, último subcampeón nacional, que en principio había informado su baja de la competencia. Luego del pedido de las autoridades gubernamentales de la provincia, revirtió la decisión. Se conformaron cuatro grupos donde jugarán todos contra todos, a una rueda, y se sumará un partido interzonal. Los que finalicen en los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los terceros de cada zona (4 en total) definirán del noveno al décimo segundo lugar. Corrientes, fue quinto en el Argentino de Misiones, comenzó su preparación bajó la conducción técnica de Juan Humberto López Ríos y estuvieron los jugadores Axel Méndez, Jonhatan Monzón, Gerónimo Acevedo, Agustín Insaurralde, Sergio Zacarías, Edgardo Torné, Renzo Olivetti, Rolando Vallejos, Emilio Vallejos y Franco Aguirre. Se esperan que se sumen Germán González, José González y Julián Morales.

Programa correntino

Lunes 19 de agosto. Estadio Cincuentenario. 13:00 hs. Buenos Aires vs. Corrientes.

Martes 20 de agosto. Estadio Cincuentenario. 17:30 hs. Corrientes vs. Santa Fe.

Miércoles 21 de agosto. Estadio Cincuentenario. 15:00 hs. Corrientes vs. Tierra del Fuego.