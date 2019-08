Corrientes conoce a sus rivales

Tras el sorteo llevado a cabo en la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), quedaron conformados los grupos del 85º Argentino Masculino de Selecciones Mayores, que se disputará del 18 al 25 de agosto en la Provincia de Formosa. Corrientes integrará el grupo “C” junto Buenos Aires y Tierra del Fuego, y además disputará un juego interzonal frente a Santa Fe, integrante del grupo “D”. Compiten un total de 12 Federaciones, y donde finalmente Entre Ríos será parte del mismo, luego de haber anunciado su deserción. Se dio a conocer la conformación de los grupos y el formato de competencia.

GRUPOS

Grupo “A”

Entre Ríos

Chaco

Santiago del Estero

Grupo “B”

Misiones

Mendoza

Formosa

Grupo “C”

Buenos Aires

Corrientes

Tierra del Fuego

Grupo “D”

Córdoba

Santa Fe

Tucumán

COMO SE JUEGA

Las 12 Federaciones fueron divididas en cuatro zonas de tres equipos cada una para competir entre sí todos contra todos entre los equipos de la misma zona, más un partido denominado “inter-zonal”, que consistirá en un partido entre la zona vecina (zona “A” se cruzará con zona “B”; mientras que la Zona “C” hará lo propio con la “D”) del mismo nivel pre-determinado en el sorteo de zonas. El resultado de dicho partido “inter-zonal” será tenido en cuenta en la tabla de posiciones que integre cada equipo.

Puestos 9 al 12

Las Federaciones que hayan finalizado en la tercera posición de su zona se reordenan en una nueva tabla de posiciones del 1 al 4 según los resultados obtenidos en la Fase Regular y utilizando los criterios FIBA para determinar los desempates que hubiere. Una ordenados del 1 al 4, se cruzarán de la siguiente manera: 1º vs 4º y 2º vs 3º Quienes pierdan dichos encuentros, descenderán a la instancia Promocional. Mientras que, los dos ganadores jugarán entre sí para definir el Puesto 9 y 10.

Fase Campeonato

Accederán a esta instancia los dos primeros de cada zona, para competir de la siguiente manera en Cuartos de Final: 1º “A” vs 2º “C” Serie 1 1º “C” vs 2º “A” Serie 2 1º “B” vs 2º “D” Serie 3 1º “D” vs 2º “B” Serie 4. Los perdedores habrán finalizado su participación. Mientras que, los ganadores accederán a las Semifinales por el Puesto 1 al 4, a disputarse de la siguiente manera: Semifinal 1: Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 2 Semifinal 2: Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 4. Los ganadores de semifinal competirán por el 1º puesto, mientras que, los perdedores harán lo propio para determinar la 3º posición.