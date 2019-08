Correntina, única Granadera en el Templete de San Martín

Dalma Medina oriunda de Corrientes, es la única Granadera en Yapeyú encargada de cuidar el Templete de San Martín. “Siempre quise entrar al Ejército, vengo de mi familia que es militar, pero nunca creí que me iba a quedar acá”, destacó Medina en diálogo con La Dos. Hace un año fue designada en la localidad luego de hacer un curso de tres meses en Buenos Aires.

La joven estudiante de Enfermería comentó que en Yapeyú es la única mujer. “En Buenos Aires hay 15 nomás, no hay muchas mujeres, pero no siento la diferencia, soy una más”, expresó para describir que su vida como Granadera es incómoda “porque no están acostumbrados a ver mujeres, pero de a poco se van acostumbrando”.

De su uniforme en actos oficiales Dalma dijo que monta “con el uniforme de combate, peor no con la pollera larga y chaquetilla”.

Sobre cómo tomó su familia el ingreso a la fuerza y en semejante cuadro, Dalma, manifestó que al principio no le gustaba mucho, porque es una unidad de hombre, iba a haber mucha diferencia pero con el tiempo se acostumbraron”. La joven correntina mencionó que “eran 100 aspirantes y yo era la única mujer, fue muy difícil, muy pesado, pero me acostumbré, en Yapeyú, fue más tranquilo”. Sobre las actividades de su vida diaria, Dalma, detalló que “hacemos guardia en el templete y nos dedicamos a los caballos”.

Por último, de su vida personal, la granadera de San Martín, dijo que “vivo con mis papas, estudio enfermería, soy soltera, sin hijos, estoy en segundo año de enfermería, no sé si dedicarme a caballería pero si quiero seguir la carrera militar”.