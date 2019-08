Centenares de futbolistas salen a apoyar a Fernández

A dos días que se celebren las PASO presidenciales, 130 futbolistas profesionales expresaron su apoyo a la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por medio de una solicitada. Difundida por redes sociales apenas minutos después del acto de cierre de campaña de Todos en Rosario, el documento sienta un precedente particular en el mundo del fútbol, ya que no son frecuentes las expresiones políticas masivas. “Somos un conjunto de jugadores y jugadoras de fútbol, ex futbolistas y entrenadores de diferentes categorías -y realidades- ocupadxs y preocupadxs por la situación actual del país”, comienza la solicitada. Los y las futbolistas sostienen que en los últimos cuatro años “se lleva adelante una política que perjudica a las grandes mayorías” y plantean su preocupación ante una posible reelección de Mauricio Macri. Denuncian una crisis económica “autoinfligida”, la pérdida de puestos laborales y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa fue impulsada por el mediocampista de Excursionistas, Sebastián Vidal, que explicó: “tuve la idea de hacer un escrito con jugadores que sabía que podían adherirse. Hablé primero con Leo Di Lorenzo y se copó. Surgió entre el lunes a la noche y el martes a la mañana, empezamos a hablar y comenzaron a sumarse jugadoras y jugadores de todos lados”.