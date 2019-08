Causa Sapucay: declaró la hija de Roger Terán

Una de las hijas de Natividad Terán, ex intendente de Itatí, imputada en la Causa Sapucay, que se tramita en el Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se presentó a declarar el último viernes.

a Mariela Alejandra Terán, la acusan de integrar una asociación ilícita con la finalidad de facilitar el traslado de marihuana que ingresaba a Itatí desde Paraguay y que luego era distribuida a siete provin­cias. Asistió el viernes, a las 8, al Juzgado Federal 2 de la ciudad de Corrientes. Allí el juez Juan Carlos Vallejos cumplió con el pedido de Torre de tomarle declaración indagatoria como imputada. Mariela Terán estuvo sin esposas y custodiada por dos efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina que la trasladaron desde su domicilio, en Itatí, hasta la capital correntina.

Su abogado defensor, Jorge Adrián Barboza, aclaró que “la señora Terán está imputada en dos causas: una es de 2014, por un vehículo a su nombre en el que encontraron droga, y la otra es la causa del Ope­rativo Sapucay”.

En la causa por la que de­claró también está imputado su padre, Natividad Terán, quien cuando fue detenido ejercía el cargo de intendente de Itatí. El ex jefe comunal, su ex viceintendente, Fabio Aquino, y otros 32 involucrados serán juzgados el 21 de agosto próximo en el Tribunal Oral Federal 3 ubicado en la avenida Comodoro Py 2002 de la Caba.

La causa por la que se le estableció la prisión preventiva a la mujer -por la que obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria- es la número 5.134/2014 en la que también está procesada su pareja, Walter Piris, ambos acusados de transportar narcóticos y conseguir los vehículos que, se sospecha, eran usados para trasladar la droga.