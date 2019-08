Buen triunfo de Juventus ante Alvear

El “Granate” se hizo fuerte de local y venció a Alvear 62-54, en el inicio en forma parcial del Torneo Oficial de 1ª División de la ABCC, donde está en juego la Copa “Jorge Desagastizabal”. En la Divisional Ascenso por la Copa “Fabian Sosa”, Sportivo y Hércules arrancaron en ganador.

1ª FECHA

Juventus 62-54 Alvear.

Juegos reprogramados: Colon vs. Regatas, Unión Arroyito vs. Córdoba, El Tala vs. San Martín.

ASCENSO

1ª fecha. Sagrado Corazón 39-56 Sportivo. Hércules 90-63 Malvinas 1536 Viviendas. Jornada libre: Pingüinos.