Boca Unidos vs. Tucumán reprogramado

Reprogramaron el partido Boca Unidos – Atlético Tucumán. Se conoció que el encuentro de los 16avos de final del torneo nacional cambió de fecha y no sé jugará el 28 de agosto. En principio, este partido fue reprogramado para el mes de septiembre, seguramente cerca de la fecha del debut ante Chaco For Ever -segun manejan en Corrientes-, en una fecha FIFA. Boca Unidos venció a Racing Club de Avellaneda en los 32avos de final, en un encuentro que se jugó más tarde de lo esperado y ahora -cuando ya se había conocido una fecha- sufre una postergación.