Boca Unidos juega amistoso ante Sarmiento

Boca Unidos jugará hoy un nuevo partido amistoso en el marco de la preparación para el Federal A. El rival de turno será Sarmiento de Resistencia. Se jugarán dos partidos de 60 minutos y se disputarán en el Predio Leoncio Benítez. Boca Unidos sigue buscando la puesta a punto para el Federal A y para ello jugará un nuevo encuentro amistoso. Este miércoles recibirá a Sarmiento de Resistencia, con el que compartirá zona en el próximo torneo. En el Predio Leoncio Benítez se jugarán dos partidos de 60 minutos, similar a lo que ocurrió el viernes ante Chaco For Ever. En ese primer amistoso Boca Unidos igualó 2 a 2 con los suplentes y 0 a 0 con los titulares. Para este partido, el entrenador Daniel Teglia no contará con Leonardo Baroni quien el viernes se retiró con una contractura y viene realizando trabajos diferenciados. Tampoco tendrán minutos Fabio Godoy y Raúl Benítez quienes avanzan en sus respectivas molestias. Boca Unidos y Sarmiento volverán a verse las caras el sábado en Resistencia.

COPA ARGENTINA

El partido por los 16avos de final ante Atlético Tucumán se jugará el miércoles 4 de septiembre en Salta. Aún falta definir el horario.