Boca Unidos debuta en la segunda ante For Ever

Boca Unidos quedará libre en la primera fecha y debutará en la segunda con For Ever. Quedó definido el formato y el fixture de la Temporada 2019/2020 que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional (Ex B Nacional) 2020/2021 y cuatro descensos al Torneo Regional 2021. Boca Unidos quedará libre la primera fecha teniendo en cuenta su participación en Copa Argentina. Debutará el 8 de septiembre en Resistencia, enfrentando a Chaco For Ever. La Etapa Clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos a dos ruedas divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno. Luego de un largo debate entre los dirigentes, se tomó la decisión por mayoría que los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los 6 primeros de cada zona jugarán entre sí a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local más que el resto. Los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 últimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas.

FECHA 1ª ZONA NORTE

Douglas Haig – Chaco For Ever

Sarmiento (R) – Defensores VR

Depro – Crucero del Norte

Juventud Unida (Gchú.) – Central Norte

Güemes – Unión (S)

Las Parejas – Sp. Belgrano

San Martín Fsa. – Gimnasia CDU

Libre: Boca Unidos.