Boca Juniors festejó en Paraná

En casa de Patronato, la historia fue como las de antes. Boca salió a la cancha, saludó y, en menos de 20 minutos, ya había definido todo, como para que el trámite no se estire más de la cuenta y las mentes de Alfaro y cía. pueda viajar un poco en el tiempo hacia los próximos compromisos, los de Copa (21 y 28 de agosto frente a Liga de Quito) y el del Superclásico (1 de septiembre).

Boca golpeó rápido. Y lo hizo con manos de nocaut. A los 5, Fabra tomó la pelota en mitad de cancha y ubicó con gran precisión a Salvio quien, lanzado en velocidad, dominó con alguna dificultad y definió por duplicado ante Ibáñez. Primero, el arquero le rechazó su disparo pero, a la hora del rebote, el ex Benfica se tiró de cabeza y marcó el 1-0.

Diez minutos después, el colombiano confirmó que estaba en una noche para el recuerdo y metió un excelso centro tres dedos que superó a todos los defensores y se recostó en los pies de Tevez quien, frente al uno, puso el segundo.

A pesar de tener algunos nombres que no tienen su lugar asegurado en el once inicial -Fabra viene de una larga inactividad y Salvio hacía su debut como titular-, Boca mostró que esta en una categoría diferente que la de Patronato: la económica, por sobre todas las cosas. El club porteño pagó casi 14 millones de euros por Salvio y Jan Hurtado en este mercado de pases; mientras que el refuerzo de mayor renombre del Patrón fue el bueno de Federico Mancinelli, defensor de 37.

Del 2-0 en adelante, Boca puso el partido en el freezer y resistió sin problemas los embates paranaenses. La analogía heladera es real: recién en los minutos finales, el equipo de Alfaro volvió a probar con seriedad al arco rival (tres de los seis disparos totales fueron a partir del minuto 89; mientras que el local probó suerte en nueve ocasiones (tres atajadas de Andrada). Así, Boca logró su primer triunfo en el torneo (0-0 con Huracán en el debut) y se metió en el lote de arriba. Patronato, con tres puntos (1-0 a Colón en la primera fecha) no quedó tan lejos, pero su lucha está en otra tabla.