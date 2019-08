Antes muertos que derrotados

Amenazante tras la derrota en las PASO 2019, Elisa Carrió, sentenció que “nos van a sacar muertos de Olivos”. La referente de Cambiemos quiso arengar a los militantes con un discurso que no cayó nada bien a los funcionarios. Carrió nuevamente tuvo polémicas declaraciones en la reunión de gabinete ampliado que hizo Cambiemos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que no le gustó nada a los principales funcionarios del Gobierno. “No nos van a sacar de Olivos los que lo quieren mover, nos van a sacar muertos”, aseguró la diputada, en una tonalidad de agresiva que no coincide con los pasos dados por Macri. La fundadora de Cambiemos sostuvo que “la libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consigue con trabajo; el que no quiere trabajar no tendrá libertad”. “Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”, expresó.