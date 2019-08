Andrés Herrera ejemplo de profesional

El correntino Andrés Herrera tenía permiso para descansar pero eligió sumarse urgente a San Lorenzo. “Pizzi nos dijo a Adolfo y a mí si nos queríamos tomar unos días de vacaciones pero decidimos quedarnos a entrenar y pelearla en San Lorenzo”, sostuvo Herrera ante los medios. El correntino y Adolfo Gaich, se consagraron el sábado en los Panamericanos de Lima con la Selección, y no quieren perder el tiempo para recuperar el puesto en la primera del equipo azulgrana. Tanto Gaich como Andrés no descansan. El sábado a última hora ganaron la medalla dorada con la Selección Argentina en Lima en los Panamericanos, llegaron en la noche del martes al país y ayer se presentaron en Ciudad Deportiva para entrenar con San Lorenzo y estar a la par del grupo para no perder más terreno, pensando en ser considerados por Pizzi para lo que viene. Ninguno de los dos jugadores tendrá vacaciones ni días de descanso y aunque saben que corren de atrás y hasta se espera una oferta por al menos uno de ellos (Gaich es seguido por equipos de Europa), esperan estar ante Rosario Central el sábado a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro, más allá del pedido del DT a la comisión directiva de bajar el número de futbolistas y achicar el plantel.