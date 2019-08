Alerta por posible restricción de edad en Escuelas nocturnas

Los docentes de las escuelas secundarias nocturnas de Corrientes volvieron a ponerse en alerta por el conflicto que surgió hace unos años sobre la intención del Ministerio de Educación, que los estudiantes menores de edad no cursen la trayectoria escolar para adultos. El conflicto responde no solo a la protección de los jóvenes que encuentran en las nocturnas la única posibilidad de continuar su educación, sino también que se achicarían las matrículas de estos establecimientos, perdiendo los maestros su empleo ante la falta de horas. Algunos de estos profesores y profesoras comentaron que volvieron a resurgir los rumores, por parte de los directivos, que ya no deberán anotar a menores de edad en los colegios y, como consecuencia, comenzaría a darse de baja a algunos docentes que queden sin cursos a cargo. A principios de año el colegio nocturno Mitre perdió a una profesional que trabajaba como psicopedagoga asistiendo a los jóvenes que lo necesitaban, debido a que se dieron de baja los regímenes de profesores por cargo.