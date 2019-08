Adiós Tata Brown, gracias Campeón del Mundo

Tristeza en el fútbol: Murió el “Tata” Brown. El ex jugador de fútbol campeón del mundo estaba internado hace varios días. José Luis Brown, “el Tata”, que fue protagonista clave en una de las victorias más importantes en la historia del fútbol argentino, murió el lunes después de batallar durante largo tiempo con una enfermedad neuro degenerativa. Hay una escena que quedará grabada para siempre. Un instante que aparecerá en el imaginario colectivo cada vez que se recuerde a José Luis Brown. Porque más allá que hizo un gol en la recordada final del mundo que consagró a la Argentina en México 86, el Tata supo trascender con una actitud que sirve para graficar su carrera deportiva. Y su vida. “Tenía un dolor insoportable. Lo primero que le dije al doctor (Raúl) Madero fue ‘ni se te ocurra sacarme, no salgo ni muerto’. Me mordí la camiseta, le hice dos agujeros para meter los dedos y finalizar así. Había pasado por un montón de cosas difíciles y ni loco iba a dejar la final”, relató sobre aquellos instantes finales en el estadio Azteca, con el hombro derecho luxado. A los 62 años y tras estar internado desde el 25 de diciembre de 2018 debido a una enfermedad neurodegenerativa que se fue agravando con el paso del tiempo, Brown falleció. Y el fútbol argentino está de luto.