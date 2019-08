$32 mil pesos para no ser pobres

Una familia tipo necesitó casi $32.000 para no ser pobre durante julio. En tanto, para no ser indigentes, el grupo requirió cerca de $12.800. Una familia integrada por dos mayores y dos niños necesitó en junio $31.934,44 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de la pobreza, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esa cifra registró un aumento de 2,5% con relación a mayo, 25,3% desde que comenzó el año y 50,6% en los últimos doce meses, según el organismo. Ese mismo núcleo familiar requirió $12.773,78 para adquirir la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer por debajo de la línea de indigencia. El valor de esa Canasta en junio aumentó 2,9% por sobre la de mayo, 25,3% en el primer semestre y 57,3% respecto a junio del año pasado. Un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio cuenta que la reducción de la pobreza extrema en Argentina puede llevar hasta 20 años.