Violento asalto a una fiambrería y Pago Fácil

Delincuentes robaron alrededor de 20 mil pesos de una fiambrería donde funciona también un Pago Fácil, en un violento asalto. Ocurrió el viernes por la noche en un local ubicado sobre avenida Teniente Ibañez al 1500. Allí los ladrones se llevaron la recaudación y dos salamines. Durante el atraco agredieron a los clientes y los amenazaron de muerte. Sucedió cerca de las 23.30, cuando al lugar ingresaron varios sujetos con armas de fuego, capuchas y pasamontañas; los cuales a punta de pistola redujeron a golpes a los trabajadores de la firma y mediante amenazas exigieron el dinero de la caja fuerte.

El dueño del comercio realizó la denuncia, y si bien no dijo una cifra exacta, relató que el dinero robado rondaría los 20 mil pesos. Tampoco se sabe la cantidad de malhechores que perpetraron el robo. No hubo heridos de gravedad. Hasta el momento no hay detenidos.