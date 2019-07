Un necesario emprendimiento que no tiene cartel de Obras

Cuando a lo que está bien, siempre le falta algo. Un emprendimiento que sin dudas cambiará la fisonomía de la zona sur de la ciudad al bordear el barrio la Chola, y aunque sean pocas cuadras de pavimento y anunciada durante la última campaña electoral, por estas semanas felizmente se está concretando. Son más de 700 metros de la calle Iberá que van desde Paysandú hasta Yapeyú (continuación de Gutenberg y Arequipa), y que con este nuevo trazado, se convertirá en una Avenida para favorecer sobre todo, a la circulación de los colectivos.

El detalle más elocuente de este avance del progreso y el desarrollo de Corrientes es, no tener el reglamentario Cartel de Obras, que por normativa municipal debe determinar el plazo de ejecución, y los más importante, cuál será el desembolso total en dinero para su concreción. Si bien existe un rimbombante anuncio del Pavimento Urbano, interpretándose que se hace con fondos del INVICO porque el logo del ente habitacional aparece en el cartel, por el momento se oculta el presupuesto. Así también, si se realiza por administración, o es responsabilidad de una constructora privada. Detalles, que si ocurrieran en una obra de origen nacional, explotaría en los medios de prensa.

No es la primera vez, tampoco sería la última, que el gobierno radical, ahora en manos de Gustavo Valdés, no informa los costos de las obras públicas que ejecuta.