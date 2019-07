Trump recordó a Evita para atacar a una diputada demócrata

Según un nuevo libro que adelantó el diario británico The Guardian, el presidente norteamericano Donald Trump hizo una confusa comparación entre Eva Perón, la emblemática dirigente y actriz argentina, y la joven representante demócrata estadounidense Alexandria Ocaso-Cortez, símbolo de la nueva política progresista dentro del Partido Demócrata.

Trump afirmó que Ocasio le recuerda a Evita pero, en línea con su pensamiento de derecha y su afianzado rechazo hacia las expresiones populares, lo dijo para atacarlas. “Estaba despotricando y delirando como una lunática en la calle”, habría dicho Trump al trazar un peyorativo paralelismo con la figura histórica argentina.

“Esa es Evita”, manifestó Trump cuando la hasta entonces mesera latina de Nueva York logró desbancar al histórico congresista Joseph Crowley en las primarias del distrito de 2018. Pero sus palabras no quisieron ser halagadoras, ni reconocieron el gran logro de Ocasio Cortez contra el sistema de representación que excluye a las minorías. “Veo a una mujer joven despotricando y delirando como una lunática en la calle y me digo: ‘Esto es interesante’. La llamé Eva Perón. Ella es Eva Perón. Es Evita”, recordó el mandatario que dijo cuando recién se enteró de su primera victoria electoral.

La historia sobre el comentario de Trump fue descubierta por el periodista Tim Alberta, quien contó que en el momento Trump enfatizó de forma graciosa el apodo “Evita”, pronunciándolo como “ah-vit-tah”, demostrando su poco conocimiento sobre la dirigente argentina.

Trump también ponderó su capital político, para luego volver a criticarla. “Ella tiene talento. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que no sabe nada. Tiene criterio, lo que es un factor importante y eso es importante, pero no sabe nada. Pero con el tiempo, tiene verdadero potencial”, sostuvo el mandatario.

La congresista respondió vía Twitter y tomó como un elogio que se la compare con Evita. “Sé que, como todas las mujeres del pueblo, tengo más fuerza de la que parece”, citó.

Alexandria Ocasio-Cortez nació en 1989 en Nueva York y se crió en el seno de una familia trabajadora. De madre portorriqueña y padre nacido en el barrio del Bronx, viajaba todos los días 40 minutos para estudiar en una escuela de Yorktown. Tras su victoria contra Crowley, como representante de Queen-Bronx siguió estando en el centro de la escena en Washington. Entre sus principales propuestas, reclama un impuesto de hasta el 70 por ciento para los ingresos superiores a los 10 millones de dólares, el desmantelamiento de la policía fronteriza y que el país cumpla con el acuerdo para la mitigación del cambio climático.

En sus últimas entrevistas, Ocasio-Cortez había advertido que Estados Unidos estaba virando hacia el fascismo bajo el gobierno de Trump. La joven neoyorquina se puso al frente de la cruzada por visibilizar la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur con México y las malas condiciones de los centros de detenciones de migrantes que tanto defiende el gobierno de Trump, además de convertirse en una voz obligada contra los beneficios de las grandes empresas y a favor de aprobar leyes para resistir el cambio climático.

Trump también apuntó contra ella en más de una oportunidad, aunque por otro lado demostró cierta simpatía. Por ejemplo, en abril dijo que el Green New Deal, que ella encabezó y que reúne conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera, no sería una victoria electoral. Para Trump, fue apenas el trabajo de “un joven cantinero”, una referencia al trabajo de Ocasio-Cortez antes de la política, a quien sin embargo definió como “una joven maravillosa”.