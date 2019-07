Tévez: “hoy escapan de Boca”

El futbolista hizo una dura reflexión. A más de siete meses de la derrota en la Superfinal de la Copa Libertadores contra River, el delantero Carlos Tévez hizo un crudo análisis de la complicada situación del ‘Xeneize’ por perder “el partido más importante de la vida”. Demostró que al club todavía le cuesta reponer su imagen pese a que logró llegar a otras dos finales y ganar una de ellas (Supercopa Argentina vs. Rosario Central). “Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil es borrarse. La gente de Boca no es boluda, los periodistas no son boludos. ¿Cuántos técnicos, fue a buscar el presidente? ¿Cuatro o cinco? Cuatro o cinco le dijeron que no”, apuntó y agregó que “estamos buscando jugadores. Antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era ‘por favor que me llamen de Boca’. Hoy no, hoy no quieren venir, hoy se escapan de jugar en Boca. A mí no, a mí dámela”. “Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego”, consideró el goleador.