STJ rechazan resarcimiento en un accidente de trabajo

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó por unanimidad el recurso de apelación de un trabajador por considerar que no se probó el nexo causal entre la lesión o daño denunciado y el accidente referido en la demanda. Se aclaró que los reclamos en la máxima instancia no fueron válidos porque no se plantearon en la demanda original.

El trabajador manifestó haber sufrido un accidente de en su puesto laboral en octubre de 2010, cuando se bajó del tractor donde cumplía sus tareas diarias. Expresó haberse tropezado con un escalón que le provocó lesiones en el pie derecho, heridas entre los dedos segundo y tercero suturadas en la Clínica “La Unión” de la ciudad de Chajarí.

Aproximadamente un año después -y a raíz de una infección que contrajo en el pie derecho-, debió ser internado en el sanatorio Corrientes, donde como consecuencia de una necrosis, le amputaron el segundo dedo del pie derecho. Denunció una incapacidad del 30% de la total obrera. La Corte provincial entendió, al igual que la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, que el empleado no pudo probar el nexo causal entre el daño y aquél accidente denunciado, ni siquiera una reagravación de la dolencia, tampoco el incumplimiento de los deberes del empleador en relación a la demanda por acción civil.