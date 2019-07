Renunció el embajador de Gran Bretaña

Un diario británico publicó comentarios de Kim Darrodch donde califica al presidente estadounidense de “inepto, inseguro e incompetente”. Trump aprovechó para criticar la forma en que May manejó el Brexit y dijo que no pensaba recibirlo más en la Casa Blanca. Ahora el representante diplomático tuvo que renunciar. Hasta no hace tanto, Theresa May y Donald Trump estaban en el mismo equipo y aparecían como grandes amigos. Los unió no tanto el amor como el Brexit: que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea le conviene estratégicamente a EEUU. A la corona británica tener un fogón donde arrimarse cuando hace frío, también le interesa porque, después de todo, Washington y Londres integran un gran imperio anglosajón que, entienden en ambas orillas del océano, todavía tiene mucha tela para cortar. Pero repentinamente, y cuando al fracaso en negociar un divorcio en buenos términos del continente se llevó puesto al gobierno de la conservadora, saltaron los chispazos entre Donald y Theresa. Todo por unas incómodas filtraciones sobre intercambios entre la jefa de gobierno y el embajador británico ante la Casa Blanca que no dejan bien parado al impetuoso empresario estadounidense.