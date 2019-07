Rechazaron aumento de la recompensa por Borlicher

El Ministerio de Seguridad de la Nación rechazó el pedido formal de la familia de Sandra Silguero de aumentar el monto de la recompensa para quien o quienes brinden datos sobre el paradero de Daniel Borlicher, sindicado como su asesino. El crimen se cometió en marzo de 2015 en una casa del barrio San Benito.

Karina Silguero, hermana de Sandra, informó que “en las últimas horas nos confirmaron que rechazaron el pedido para aumentar a 2 millones de pesos el monto de recompensa para conocer datos de Daniel Borlicher”. “Se presentó la nota pero fue rechazada porque no encuentran motivos suficientes para aumentar el monto. Me dijeron que tengo que presentar de nuevo a la doctora Ferreyra acá en Corrientes para elevar luego al Ministerio de Seguridad de la Nación”, agregó.

“Es lo único que nos queda para seguir buscándolo. No sabemos más que hacer. Vamos a continuar con este reclamo hasta que puedan aumentar”, concluyó Silguero.